Премьер о заявлениях об отставке: наверное, я позволила себе слишком много в своем заявлении

Как сообщалось ранее, глава правительства неоднократно подчеркивала, что, если Сейму не хватит политической воли и не будут назначены новые выборы в Сейм, она покинет свой пост и подаст в отставку.

"Возможно, в своем заявлении я позволила себе говорить слишком много, потому что я не одна в правительстве", - заявила во вторник журналистам в Сейме И. Шимоните.

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По словам политика, дальнейшие решения относительно ее будущего в правительстве будут обсуждаться на президиуме Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

"Президиум принял решение рассмотреть этот вопрос. В любом случае президиум рассмотрит этот вопрос", - сказала она, подчеркнув, что вопрос не зависит от ее личной позиции.

"Я не состою лично в правительстве, я делегат партии. Мои решения – какими бы они ни были – все равно должны обсуждать в президиуме. Когда обсудим в президиуме, тогда я вам сообщу", - сказала она.

ELTA напоминает, что во вторник Сейм не одобрил инициативу президиума консерваторов относительно организации 10 сентября досрочных выборов в Сейм.