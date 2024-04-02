Премьер Нидерландов: не сомневайтесь в Москве и в других странах – мы будем защищать границы НАТО

"Литва поддерживает кандидатуру господина Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО", - заявил Науседа журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в президентском дворце во вторник вечером после двусторонней встречи с Рютте.

"Литва, литовские границы - это границы Европы и НАТО. Это значит, что это наши границы. Поэтому не сомневайтесь ни в Москве, ни в других местах – мы будем защищать эти границы", – подчеркнул Рютте.

Он напомнил, что НАТО отмечает 75-летие, а Литва - 20-летие членства в Альянсе.

"Мы по-прежнему будем стремиться к защите восточного фланга НАТО. Эта задача объединяет две наши страны. Наши страны уже давно сотрудничают, приятно, что сегодня у меня была возможность посетить наших военных, которые служат на передовой в Рукле", – сказал после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой Рютте.

Глава страны заверил, что Рютте является подходящим кандидатом на замену нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга из-за его отношения к угрозам со стороны России.

"Я знаю Марка несколько лет, и он был одним из тех политиков, которые очень рано осознали угрозы со стороны России, адаптировались и изменили свое отношение к России, были особенно чувствительны и понимали угрозы восточному флангу НАТО", - сказал Науседа.

"Очень важно, чтобы на данном этапе у нас был человек, который понимает, что угрозы со стороны России носят долгосрочный характер, что российские угрозы проявляются во многих аспектах – не только военных, но и в форме дезинформации, кибербезопасности, даже организованной и инструментализированной миграции", - пояснил он.