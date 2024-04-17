Премьер не обещает до отпуска представить кандидатуру на пост главы Минобразования

"Я выдвину кандидата, когда буду готова его представить", - сказала И. Шимоните журналистам в правительстве в среду.
"Однако во время отпуска я буду находиться на работе хотя бы один день в неделю в связи со своими обязанностями, поэтому думаю, что мы с президентом как-нибудь выясним и решим этот вопрос", - добавила премьер.
Как сообщалось ранее, во вторник глава страны выразил надежду на скорейшее принятие решения по новому главе Министерства образования, науки и спорта.
"Думаю, премьер-министр воспользуется временем до отпуска, чтобы выбрать кандидатуру, подходящую для конкретных нынешних обстоятельств, потому что министру образования, науки и спорта придется решать конкретные вопросы и с четким временным горизонтом – до осени этого года", - во вторник в Каунасском районе журналистам сказал Г. Науседа.
Из-за сохраняющихся проблем с промежуточными проверками на прошлой неделе министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас подал в отставку. Его обязанности временно возложены на министра социальной защиты и труда Монику Навицкене.