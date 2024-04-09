Премьер-министр в среду обсудит с президентом отставку министра образования

"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы в принятии решений и реализации решений, в которые сами верим. Мне уже неоднократно приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я сам не принимал. Больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", – заявил во вторник Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС), вскоре после подачи заявления об отставке премьер-министру.