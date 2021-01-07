"Мы обсуждали вопрос необязательно паспорта вакцинации, а паспорта иммунитета, вопрос его создания. Ведь на его получение могут претендовать не только привитые, но и переболевшие коронавирусом, если у них в организме есть антитела.

Для этого на более позднем этапе можно делать тесты на антитела. Мы говорим об этом с членами совета экспертов, пока никакого решения нет", – сказал Шимоните.

По ее словам, можно смягчить и карантинные требования в отношении переболевших.

"Можно не применять часть карантинных ограничений в отношении части общества. Ведь и сейчас, когда карантин ужесточили, было такое мнение со стороны переболевших – почему на них распространяются те же ограничения, что и на других людей", – заметила Шимоните.

Пока никакие решения не приняты, толко ведутся дискуссии.