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Поскольку коронавирус не сдает позиции, некоторые страны думают о создании реестра людей, отказавшихся от вакцинации. Паспорт иммунитета планируют требовать и у туристов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в Литве могут рассмотреть этот вопрос.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мы обсуждали вопрос необязательно паспорта вакцинации, а паспорта иммунитета, вопрос его создания. Ведь на его получение могут претендовать не только привитые, но и переболевшие коронавирусом, если у них в организме есть антитела.

Для этого на более позднем этапе можно делать тесты на антитела. Мы говорим об этом с членами совета экспертов, пока никакого решения нет", – сказал Шимоните.

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По ее словам, можно смягчить и карантинные требования в отношении переболевших.

"Можно не применять часть карантинных ограничений в отношении части общества. Ведь и сейчас, когда карантин ужесточили, было такое мнение со стороны переболевших – почему на них распространяются те же ограничения, что и на других людей", – заметила Шимоните.

Пока никакие решения не приняты, толко ведутся дискуссии.

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