2024.05.06 09:25

Премьер-министр Литвы встретится с главами правительств стран Балтии и Германии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник посетит с рабочим визитом Ригу, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней и Эстонии Каей Каллас.

Как указано в сообщении правительства, на предстоящей встрече ожидается обсуждение вопросов региональной безопасности, поддержки защищающейся от российской агрессии Украины, актуальных тем повестки ЕС и вопросов сотрудничества между странами – в сферах безопасности, экономики, энергетических проектов и проектов сообщения стратегического значения.

Встреча в формате 3+1 между главами правительств стран Балтии и Германии направлена на обсуждение актуальных для стран вопросов и укрепление взаимного сотрудничества.

В прошлом году встреча такого формата прошла в Таллинне, Эстония.

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