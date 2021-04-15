Премьер посетит Неменчинский центр вакцинации, где встретится с мэром Вильнюсского района Марией Рекст. Из Неменчине она отправится в Швянченис, где с мэром Швенченского района Римантасом Клипчусом проведет удаленную встречу с представителями врачей, педагогов и полицейских, посетит центр вакцинации.

Такая же повестка дня запанирована и в Висагинасе, где состоится встреча с мэром Эрландасом Галагузом.

"Наша цель - на этой и на следующей неделе привить как можно больше людей старшего возраста и перейти к другим группам. Мы рады, что в Литве привиты больше 0,5 млн. жителей, однако мы можем прививать людей еще эффективнее.

Одни муниципалитеты демонстрируют хорошие темпы, другим еще надо подтянуться. Правительство мобилизует все мощности, чтобы облегчить этот процесс для муниципалитетов. Мы с мэрами обсудим, какая еще помощь может потребоваться", – сказала Шимоните.