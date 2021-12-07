Премьер-министр Литвы: у санкций США в отношении Беларуси "есть специфика"

Об этом она сообщила во вторник, 7 декабря, после вступления в силу американских санкций в отношении "Беларуськалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, экспортирующего продукцию через Клайпедский порт. Эти санкции были утверждены в августе.

"У санкций США есть некоторые особенности, потому что, в отличие от санкций Европейского Союза (ЕС), которые являются привычными для нас, которые согласуются ведомствами ЕС и санкционируют компанию, а не продукт (как в случае США – BNS ), и есть такие юридические нюансы, которые необходимо сначала полностью прояснить", - заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

По ее словам, белорусские товары, которые до сих пор транспортируются через Литву, также были включены в один из пакетов санкций Евросоюза, но затем были исключены по предложению некоторых стран. По ее словам, санкции ЕС принимаются только тогда, когда они принимаются единогласно.

"Сейчас существует определенное двустороннее соглашение между литовскими и белорусскими субъектами, а также другими экономическими субъектами, участвующими в этой цепочке расчетов и транспортировки, поэтому есть определенные юридические нюансы, которые необходимо оценить, поскольку санкции первичны", - подчеркнула премьер.

По ее словам, в среду у нее будет дополнительная информация по этому поводу.

"Беларуськалий" транзитом через Литву экспортирует около 11 млн. тонн удобрений.