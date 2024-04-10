Премьер-министр Литвы планирует представить кандидата на пост министра образования в начале следующей недели

"Я представила президенту проект указа об увольнении министра образования и назначении исполняющего обязанности министра. Мы немного обсудили ожидания от человека, который мог бы заменить министра", - сообщила журналистам И. Шимоните после встречи с президентом.
"Эту должность временно займет Моника Навицкене. Кандидаты у меня, конечно, есть, но имен я сегодня называть не буду. Поскольку президент сказал, что не будет торопиться с утверждением (нового министра), я также подтверждаю, что не буду торопиться с выдвижением. Поскольку мы немного обсудили ожидания от будущего министра, я подумаю об этих ожиданиях, а затем дополнительно согласуем кандидатуру", - пояснила премьер-министр.
Однако представить президенту новую кандидатуру премьер планирует уже на следующей неделе.
"Думаю, в начале следующей недели", - ответила она на вопрос.
Премьер также назвала ожидания от нового министра. По ее словам, важно, чтобы проверочные процессы промежуточных экзаменов одиннадцатиклассников были завершены, также, чтобы была проведена подготовка к следующему году. И. Шимоните также отметила внимание к предстоящей сессии государственных экзаменов на аттестат зрелости, к программам с обновленным содержанием, стартующим со следующего учебного года.
"И поиск руководителя Национального агентства образования – агентство больше не может быть без руководителя. У него должен быть новый руководитель, который мог бы как-то организовать процессы в этом ведомстве", - подчеркнула глава правительства.
Скептически относится к возможности передачи поста министра партнерам по коалиции
И. Шимоните не скрывает, что возможность передачи поста министра образования партнерам по коалиции маловероятна.
"Наверное, было бы очень странным решением как-то перераспределить позиции за полгода до окончания срока. Если партнеры по коалиции проявят такие амбиции, то, конечно, все можно будет рассмотреть", - сказала И. Шимоните.
"Но сейчас задача не в том, чтобы прийти и реализовать какую-то новую политику или какие-то новые идеи, новые амбиции, а просто максимально выполнить то, что было запланировано. Мне кажется, ничего исключать нельзя, но по практическим соображениям, вероятно, это не будет главным ожиданием", - добавила она.
И. Шимоните не стала строить догадки, сможет ли ушедшая почти год назад министр Юргита Шюгждинене вернуться в Минобразования.
"Мы не рассматривали конкретные имена. Мы обсудили, каковы ожидания от того человека, который должен прийти и завершить работу с правительством", - сказала И. Шимоните.
О решении Г. Якштаса она узнала из пресс-конференции
И. Шимоните также призналась, что о решении Г. Якштаса уйти в отставку она узнала из СМИ.
После того как министр образования, науки и спорта Г. Якштас подал заявление об отставке, в среду премьер-министр И. Шимоните встретится с президентом Г. Науседой и обсудит сложившуюся ситуацию.
Поскольку проблемы с промежуточными проверками для одиннадцатиклассников продолжаются, министр образования, науки и спорта Г. Якштас во вторник снова подал заявление об отставке.
"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы принимать решения и реализовывать решения, в которые мы сами верим. Не раз мне приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я не принимал сам. Я больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - заявил Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС) во вторник.
На волне возмущения из-за ненадлежаще подготовленных заданий для промежуточных экзаменов для одиннадцатиклассников министр Г. Якштас еще в середине марта подал премьер-министру И. Шимоните заявление об отставке. Однако тогда глава правительства решила его не подписывать.
Г. Якштас был назначен министром летом прошлого года, после того как тогдашний министр Юргита Шюгждинене подала в отставку на фоне скандала с нецелевым использованием канцелярских денежных средств, выделяемых на деятельность депутатов муниципальных советов.
Согласно Конституции, министров в Литве назначает и освобождает от должности президент по предложению премьер-министра.