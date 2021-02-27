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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осторожно оценивает оптимистические прогнозы президента Гитанаса Науседы в связи с тем, что новые планы позволят до середины лета привить от COVID-19 70% взрослого населения страны.
Премьер-министр Литвы осторожно оценивает прогнозы президента в вопросе вакцинации
© DELFI / Josvydas Elinskas

Она сказала, что не видит повода для жонглирования цифрами и терминами. Премьер отметила, что только от производителей вакцины будет зависеть, какое количество вакцины получит Литва и другие страны ЕС.

"Политические декларации - это политические декларации. Но реальное количество мы получаем от производителей. И это количество пока еще лабильное", – сказала Шимоните.

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"Надо ясно понять, что задача правительства очень проста: как можно скорее, как можно больше и столько, сколько возможно. Если сможем 70%, будет 70%, а если 80% – то 80%. Никто не держит и не будет держать вакцину на складах. Мы заинтересованы в том, чтобы люди как можно скорее получили максимальную защиту. Поэтому жонглирование цифрами, терминами бессмысленно", – сказала премьер.

По ее словам, Литва готова принять и реализовать всю вакцину, которая попадет в страну, от количества полученной вакцины будут зависеть планы вакцинации, если надо, – их обновление.

"Минздрав представил план вакцинации (...). Если ситуация меняется – появляется информация о новых поставках, вакцинах – тогда план обновляется. Так и поступают. Что получим – то и используем в максимально возможные сроки", – обобщила Шимоните.

Напомним, что в четверг вечером Науседа сказал, что новые графики поставок вакцины COVID-19 позволят до середины лета привить 70% взрослого населения Литвы.

"В соответствии с этим планом, ЕС от разных производителей в первом квартале получит 100 млн. доз, а во втором – еще 480 млн. доз", – сказал Науседа.

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