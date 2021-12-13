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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что не исключает отставки всего правительства из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия".
Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

"Я не исключаю такой возможности, могу прямо сказать об этом", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT Шимоните.

"Если деятельность правительства вызывает так много вопросов, то, наверное, правительство, если не может на них ответить, должно завершить свои полномочия, и какое-то новое правительство могло бы продолжить работу с нуля", – сказала она.

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"В политике многое зависит от того, как ты сам оцениваешь себя при конкретных обстоятельствах и в конкретном месте, – сказала Шимоните. – Это по сути мое решение, когда я оцениваю свои возможности обеспечить долгосрочные интересы государства, именно это больше всего повлияет на мой выбор".

Транзит удобрений "Неларуськалия" через Литву продолжается, несмотря на то, что на прошлой неделе вступили в силу санкции США в отношении этой компании. До вступления санкций в силу белорусская компания перевела аванс "Литовским железным дорогам" за несколько месяцев вперед.

В связи с этим министры иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и транспорта Марюс Скуодис подали премьеру заявления об отставке.

Уже после того как санкции вступили в силу, правительство Литвы объявило, что пытается расторгнуть договор "ЛЖД" с "Беларуськалием", но утверждает, что американские санкции напрямую не касаются белорусского транзита через Литву.

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