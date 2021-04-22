В начале передачи Шимоните сказала, что сейчас больше всего хочется весны. Некоторые эксперты считают, что потепление приостановит распространение вируса.

"Есть такая теория, что ультрафиолет может помочь, тогда люди больше времени будут проводить на природе, это имеет положительный эффект. Мы уже за это время научились, что человек предполагает, а Бог располагает. Появляются какие-то непредвиденные обстоятельства, хорошая динамика поворачивается под иным углом", – сказала министр.

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас очень просто охарактеризовал принятые на прошлой неделе послабления – от карантина остался лишь огрызок. Шимоните сказала, "сколько можно есть одно и то же яблоко карантина".

"Ведь если жесткие ограничения действуют месяц, мобилизация совсем иная, мы это видели в конце прошлого года и в начале этого. Но со временем - хочется общаться, встретиться с другими, поэтому люди начинают нарушать правила.

Поэтому у власти есть лишь два варианта - либо жесткими мерами требовать повиновения, либо принимать реальность и менять правила. Уже 5 месяц, почти полгода, поэтому где-то ограничения можно менять.

Но я понимаю, основной шанс - вакцинация. Мы видим хороший результат, например, среди медработников, а также в домах социальной опеки. (…) Видим, что вакцина действует", – сказала Шимоните.

Больницы Вильнюсского региона сообщают о том, что койки заполнены.

"Я думаю, что проблема больниц серьезная. Новые случаи - казалось бы, это просто цифры, вопрос, какие последствия. И они неоднозначные – койки в больницах заполняются, люди умирают через несколько недель после заполнения коек. Ситуация по всей Литве разная. Вильнюсский и Каунасский регионы тут выглядят хуже остальной части Литвы.

Нельзя сказать, что ситуация сейчас такая же, как в конце прошлого года. Но мы все равно следим за ситуацией. Тут две проблемы – как лечить заразившихся коронавирусом и как параллельно оказывать помощь тем, кто нуждается в других услугах", – сказала премьер-министр.

Она заметила, что от коронавируса чаще умирают именно пожилые люди. Среди них есть и те, кто отказался от вакцинации.

Шимоните сказала, что летом будет не до отдыха.

"Наверное, ктот-то думает, что за летом мы всех привьем и можно вздохнуть свободнее. Но я осторожный человек, летом мы не должны отдыхать, надо думать, готовить алгоритмы для школ, чтобы не было так, как было весной, надо подготовить другие решения, которые помогут избежать жесткого карантина", – сказала она.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 мая 2021 года.