Премьер-министр: Государство — это песнь, которой необходимы общность и гармония, в которой важен голос каждого

"6 июля у нас есть возможность еще раз вспомнить, что государство похоже на песнь, которая требует общности и усилий, чтобы соединить разные ноты в гармоничную мелодию. Каждый голос очень важен и необходим, потому что мы сильнее, когда действуем вместе. День государства — лучшее время, чтобы проявить уважение друг к другу и почувствовать силу сообщества.

Мы – народ Литвы – доказали, что перед лицом особенно больших трудностей, даже когда мы очень разные, мы можем сосредоточиться и показать, какая мощная сила заключается в единстве. Мы готовы солидарно и решительно бороться за гуманность, свободу и помогать тем, кто нуждается в этой помощи, чем можем", - сказала премьер-министр.

Премьер-министр отметила, что сегодня мы можем поделиться своей силой с Украиной, которая борется не только за свободу и независимость своего государства, но и за будущее всех нас.

"Давайте расцветать в единстве все вместе и громко праздновать свободу, которая, как нам сегодня постоянно напоминают, не данность — ее надо беречь и защищать каждый день. И пусть слова Государственного гимна звучат сегодня не только из уст, но и из сердца - пусть во имя этого воспевается единство Литвы!", - сказала премьер-министр.