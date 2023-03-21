Премьер Литвы встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем - подписано соглашение

"Мы искренне рады первому визиту Вашего Святейшества в Литву и благодарим вас за то внимание, которое вы уделяете литовской православной общине и волнующим ее вопросам", – сказала премьер-министр И. Шимоните.

И. Шимоните подчеркнула, что решение Вселенского патриархата удовлетворить прошение пяти литовских православных священников, восстановить их религиозный статус и принять в Матерь-Церковь после принятия Московским патриархом Кириллом решения об извержении священнослужителей из священного сана, является важным шагом к свободе вероисповедания в Литве, говорится в пресс-релизе правительства.

Литва, исторически открытая и толерантная к многообразию вероисповеданий, сделает все, чтобы защитить и обеспечить закрепленную в Конституции свободу веры, совести и религии для каждого гражданина и жителя Литвы, подчеркнула премьер-министр.

И. Шимоните также подчеркнула, что решение о возвращении Вселенского патриархата в Литву может принять только сам Вселенский патриархат – это дело Церкви и верующих. Однако она обратила внимание, что возможность исповедовать свою веру без конфликта с совестью важна не только для граждан Литвы, исповедующих православную веру, в том числе греческого или украинского происхождения, но и для украинцев, бежавших от развязанной Россией войны, а также для белорусов, переехавших сюда из-за репрессий.

После встречи премьер-министр И. Шимоните и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение между правительством Литовской Республики и Вселенским патриархатом, целью которого является дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества в важных для обеих сторон областях, чтобы облегчить реализацию свободы совести и вероисповедания для верующих православной конфессии в Литве.