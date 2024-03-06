Премьер Литвы встретилась с президентом Румынии и премьер-министром Финляндии

 
ELTA
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ФОТО: LRV

Премьер-министр Ингрида Шимоните, находящаяся в эти дни с визитом в Бухаресте, встретилась в среду с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

На встрече с главой Румынии премьер-министр отметила, что для достижения победы Украины и сдерживания России необходима сплоченность всего трансатлантического сообщества и его твердая позиция. Как отмечалось на встрече, если Россию не остановить в Украине, ни одна европейская страна не сможет чувствовать себя в полной безопасности.

В среду И. Шимоните также встретилась с премьер-министром Финляндии П. Орпо.

На этой встрече премьер-министр Литвы подчеркнула, что, по мере того как Балтийское море становится внутренним морем НАТО, страны региона должны максимально скоординировано действовать сообща, укрепляя восточный фланг Альянса и в то же время НАТО в целом.

"Финляндия для Литвы – во всех смыслах близкий партнер и союзник, с которым мы разделяем общую ответственность за безопасность нашего региона и общий вызов, помогая Украине противостоять российской агрессии и победить", – цитируется глава правительства в пресс-релизе.

Во вторник и среду премьер-министр находится с рабочим визитом в Бухаресте (Румыния).

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