"Мнение Еврокомиссии - это мнение Еврокомиссии, это уважаемое мнение, но это не окончательный приговор, дискуссии продолжатся и в конце решение будет таким, по которому договорятся", – заявила Шимоните в среду на совместной пресс-конференции с премьерами других Балтийских стран в Вильнюсе.

Она подчеркнула, что даже если не будет принято решение о финансировании забора, средства ЕС могут быть направлены на прочие меры пограничной охраны, например, на установку систем видеонаблюдения.

По утверждению Шимоните, дискуссии между странами не будут простыми: "Они будут напряженными, они будут жаркими, но я нисколько не сомневаюсь в том, что мы придем к таким решениям, которые будут так или иначе приемлемы для всех стран, и компромисс обязательно будет найден".

В этом году через границу с Беларусью в Литве попало более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации наплыва мигрантов и называют это гибридной агрессией.

В связи с этим на границе с Беларусью было решено установить колючую проволоку и построить металлическое ограждение. Эти работы планируется завершить в ближайшее время.

"Охрана границы – это не только металлическое ограждение"

Премьер подчеркнула, что даже если не будет принято решение о финансировании ограждения, средства ЕС могут быть направлены на прочие меры пограничной охраны, например, на установку систем видеонаблюдения.

Премьеру Литвы вторил и ее латвийский коллега Кришьянис Кариньш: "Это позиция данного момента, и в будущем она может меняться".

Еврокомиссия выделила Литве из бюджета ЕС дополнительные 36,7 млн евро, а в минувшем месяце заявила, что на укрепление охраны границы в Литве, Латвии и Польше в ближайшее время будет выделено еще 200 млн евро.

В свою очередь, премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что поддерживает финансирование строительства забора на внешней границе ЕС, однако подчеркнула, что право получать средства должны получить страны, которые охраняют внешнюю границу ЕС не только на востоке, но и на прочих направлениях.

"Охрана внешней границы Евросоюза - это важный вопрос для всех государств-членов. (...) ЕС должен разрешить финансирование установки физического барьера не только тем странам, где возникают проблемы, но и всем гоударствам-членам, у которых есть границы с третьими странами", – сказала она.

"Абсолютные единомышленники"

Главы правительств Балтийских стран на встрече обсудили не только действия Минска, направленные на нагнетание миграционного кризиса, но и напряженность вблизи украинских границ, вопросы взаимного сотрудничества.

По словам Шимоните, в деле разрешения вызовов региональной безопасности три страны Балтии являются "абсолютными единомышленниками".

"Мы не только одинаково видим ситуацию, но и одинаково говорим о ней в разных международных форматах, - сказала премьер. - Мы стремимся к одному и тому же: чтобы ЕС и НАТО, как основные опоры нашей безопасности, были такими опорами и на практике, и при принятии правовых решений, и при принятии практических решений, и при укреплении ситуации с безопасностью в регионе".

По словам Каллас, на встрече обсуждался и вероятный ответ стран Балтии и союзников на агрессию России в Украине.

"Мы не согласны, что одно авторитарное государство военными средствами и угрозами силой пытается вынудить Украину изменить свои решения", - сказала она.

Москва в последнее время стягивает войска к восточным границам Украины, однако отметает опасения Запада на предмет возможного вторжения.

Этот вопрос во вторник обсудили президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин. Руководитель Америки предупредил Кремль относительно "сильного" экономического удара Запада в случае любой атаки России против Украины, а Путин потребовал гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.

Реагируя на напряженность у границ Украины, Кариньш призвал НАТО укреплять свое присутствие в регионе, а особенно - в странах Балтии.

"Однако охрана границы - это не только металлическое ограждение. Это также и системы наблюдения, прочие электронные средства. Это дорого стоит, и мы готовы должным образом использовать выделяемое финансирование", – сказал он.