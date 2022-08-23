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Третий этап либерализации рынка электроэнергии отсрочат на 3-4 года, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она подчеркнула, что соответствующее решение еще должен принять парламент.
Премьер Литвы: третий этап либерализации отсрочат на 3-4 года
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я думаю, что отсрочат точно не на год, наверное на 3-4 года – на тот срок, за которой можно внедрить достаточно безопасное количество местных мощностей возобновляющихся источников энергии, чтобы у этих потребителей было как можно меньше риска из-за шоковых цен", – сказала в интервью на LRT премьер.

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