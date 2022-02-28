Премьер Литвы просит избегать провокаций, усиливается охрана посольств РФ и Беларуси

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните просит людей избегать провокаций во время акций протеста, чтобы это не использовали для враждебной пропаганды, а также усилить охрану посольств России и Беларуси в Вильнюсе.
Ingrida Šimonytė su Ukrainos marškinėliais
Ingrida Šimonytė su Ukrainos marškinėliais

"Я думаю, что жители Литвы не только имеют возможность, но и должны высказать свое мнение, но я настоятельно призываю и попрошу сделать все возможное, чтобы избежать каких-то провокаций и недоразумений, чтобы Российской Федерации и Беларуси точно не пришлось использовать какие-то события в Литве в своих пропагандистских целях", — заявила премьер на пресс-конференции в понедельник.

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Она также сообщила, что обратилась в полицию с просьбой усилить охрану диппредставительств России и Беларуси после инцидента, когда на территорию белорусского посольства попали посторонние лица, был снят государственный флаг и вывешены флаги независимой Беларуси и Украины. Стена посольства также была обожжена.

"Вот почему я вчера обратилась к генеральному комиссару полиции с просьбой усилить охрану посольств обеих стран, и я очень прошу, я уверена, что люди будут соблюдать порядок, я настоятельно прошу, чтобы он соблюдался очень скрупулезно, потому что это очень важно", - отметила глава правительства.

Протесты против военного вторжения России в Украину прошли в воскресенье у посольств России и Беларуси в Вильнюсе.

В результате инцидента у белорусского посольства задержаны двое мужчин и начато досудебное расследование по факту надругательства над иностранными государственными символами.

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