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После того, как в четверг руководство Финляндии выразило поддержку членству страны в НАТО, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила финнов с "историческим днем" и отметила, что ждет такого же решения от Швеции.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я очень приветствую выраженную финскими лидерами позицию по вступлению в НАТО. Присоединение Финляндии значительно укрепит безопасность как Североатлантического союза, так и стран Балтии. Поэтому сегодня я рада этому историческому, прекрасному дню и с нетерпением жду решения Швеции", — заявила премьер-министр в комментарии, присланном BNS.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг выразили поддержку вступлению страны в НАТО, подчеркнув, что членство Финляндии в блоке укрепит безопасность страны и "весь оборонный альянс".

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Начавшееся 24 февраля вторжение России в Украину резко изменило отношение финского общества и политиков к перспективе вступления в НАТО для защиты от потенциальной агрессии Кремля. Страна проводила политику нейтралитета со времен Второй мировой войны.

Соседняя Швеция также рассматривает возможность вступления в Альянс.

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