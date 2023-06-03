Премьер Литвы поздравляет с Днем Саюдиса

"3 июня 1988 года зародилось народное движение. В то лето волна митингов прокатилась по всей Литве – Саюдис стал единой и мощной силой, разрушающей все заслоны сомнения и призывающей идти путем Независимости.

Это движение невиданных до той поры масштабов, добивавшееся цели только мирными средствами, правдой, подорвало фундамент империи зла. Весь мир был восхищен смелостью жителей оккупированных стран, их решительностью высказать стремление к свободе на Балтийском пути. Ведомые Саюдисом мы пришли к 11 марта.

Идет четвертое десятилетие свободной Литвы, мы сами создаем современное государство, гордимся и радуемся огромным достижениям в деле укрепления основ демократии и экономики.

Сегодня Литва и весь свободный мир снова образовали союз – борьбы за Украинское государство. Второй год длится жуткая российская агрессия против независимой страны. Эта война – напоминание о том, что свобода - не подарок, мы должны ее не только ценить, но и всеми силами защищать. Поэтому мы должны, обязаны сделать все, чтобы имперские замашки были обузданы, а военные преступники получили по заслугам.

В День Саюдиса у нас есть повод еще раз оценить цену свободы. От имени правительства я искренне поздравляю основателей Саюдиса, его соратников, всех, кто продолжает работать на благо Родины. На пути Литвы мы не должны оступаться, надо смело идти и быть едиными, как тогда, 35 лет назад. С Днем Саюдиса!", – сказано в поздравлении Шимоните.