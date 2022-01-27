"Благодарю за твердую поддержку единый рынок ЕС. Давление, ограничения и угрозы несовместимы с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) и ценностями свободного мира", - написала в своем твиттере глава правительства Литвы.
Домбровскис в четверг сообщил, что ЕС обратился в ВТО по поводу торговой практики Китая, которую Сообщество считает дискриминирующей Литву из-за позиции Вильнюса в отношении Тайваня.
В просьбе ЕС о консультациях подчеркивается, что ограничения со стороны Китая нарушают правовые нормы ВТО, регламентирующие торговлю товарами и услугами.
Отношения Литвы и Китая ухудшились после того, как Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня, в названии которого используется название острова. Эксперты говорят, что на китайском языке название звучит как "представительство Тайваня". Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.
В ноябре прошлого года Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до поверенного в делах. По мере развития дипломатического конфликта литовские предприниматели сообщали о различных ограничениях торговли с Китаем. Политики страны назвали их необъявленными санкциями.
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