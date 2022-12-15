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Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что одним из факторов, осложняющих переговоры между руководством "Вильнюсского общественного транспорта" (Vilniaus viešasis transportas, VVT) и профсоюзом, является предвыборная кампания перед муниципальными выборами. Однако, по ее словам, даже в этих условиях переговоры продолжаются.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© ELTA / Marius Morkevičius

"Переговоры проходят в усложненных условиях, из-за муниципальных выборов. И я думаю, что это не последний фактор, влияющий на готовность или нежелание договариваться. И не обязательно только со стороны муниципалитета. Но, несмотря на сложные условия, переговоры продолжаются", - прокомментировала в четверг И. Шимоните.

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Премьер также отметила, что правительство готово помочь в достижении окончательного соглашения на переговорах. Однако, по ее словам, правительство не может брать на себя ответственность за результаты переговоров.

"В качестве представителя правительства мы предложили Витаутаса Шилинскаса, который является вице-министром социальной защиты и труда, чтобы помочь в достижении соглашения. Хотя правительство не может взять на себя ответственность за результат этих переговоров, тем не менее мы готовы помочь в достижении соглашения. И я очень хочу надеяться, что договоренность по этому вопросу будет достигнута", - заверила она.

ELTA напоминает, что бессрочная забастовка работников "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT) началась в прошлый понедельник. По оценкам, в забастовке участвуют около 35 проц. водителей VVT.

По данным профсоюза VVT, 12 декабря в забастовке приняли участие 582 водителя.

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