Премьер Литвы обсудит финансирование обороны с представителями политических партий, бизнеса и профсоюзов

В начале января премьер-министр предложила лидерам партий, бизнес-субъектам и профсоюзам сообща искать устойчивые источники финансирования национальной обороны.

Цель состоит в том, чтобы обсудить различные варианты источников дохода, поскольку правящие и оппозиция расходятся во мнениях.

Президиум Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) предложил с 2025 года выделять на оборону дополнительно 0,5 проц. ВВП, кроме того, в рядах правящих возникают идеи о введении налога на оборону или повышении тарифа налога на добавленную стоимость.

На встрече в понедельник свои альтернативы также представят партнеры консерваторов по коалиции – Движение либералов и Партия свободы.

Однако оппозиция критически относится к предложениям консерваторов, заявляя, что такие инициативы, как повышение ставки НДС, якобы окажут болезненное воздействие на жителей страны.