Премьер Литвы обсудит финансирование обороны с представителями политических партий, бизнеса и профсоюзов

В начале января премьер-министр предложила лидерам партий, бизнес-субъектам и профсоюзам сообща искать устойчивые источники финансирования национальной обороны.
Цель состоит в том, чтобы обсудить различные варианты источников дохода, поскольку правящие и оппозиция расходятся во мнениях.
Президиум Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) предложил с 2025 года выделять на оборону дополнительно 0,5 проц. ВВП, кроме того, в рядах правящих возникают идеи о введении налога на оборону или повышении тарифа налога на добавленную стоимость.
На встрече в понедельник свои альтернативы также представят партнеры консерваторов по коалиции – Движение либералов и Партия свободы.
Однако оппозиция критически относится к предложениям консерваторов, заявляя, что такие инициативы, как повышение ставки НДС, якобы окажут болезненное воздействие на жителей страны.
На встрече социал-демократы намерены предложить с 15 до 20 проц. увеличить ставку налога на прибыль, Союз крестьян и зеленых Литвы – активнее использовать возможности заимствований на оборону, рассмотреть возможность продления срока применения взноса солидарности банков.
Союз демократов "Во имя Литвы" также подготовил свои предложения, однако его лидер Саулюс Сквернялис их пока не озвучил.
Во вторник президиум СО-ХДЛ принял План укрепления обороны Литвы, в котором предлагает ввести всеобщую воинскую обязанность, с 2025 года дополнительно выделять на оборону 0,5 проц. ВВП, а также оборудовать фортификационную полосу на границе с Россией и Беларусью.
По мнению лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, этот план отражает позицию партии по приоритетам укрепления обороны страны.
Именно это и будет представлено на встрече в понедельник.