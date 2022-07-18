Премьер Литвы о предложении разобрать рельсы: у горячих голов есть разные предложения

"Это не вопрос ближайшего времени. Я понимаю, что все разгорячились из-за транспортировки санкционных товаров, но я предлагаю не забывать, что ещё есть и договор Литовской республики, Евросоюза и Российской Федерации об упрощенном порядке транзита для граждан", - в понедельник заявила в Сейме премьер-министр.

"Я понимаю, что у горячих голов есть всякие предложения, у кого закрутить трубу, у кого - разобрать рельсы, у кого - еще что-то сделать, но это не те вопросы, которые будет обсуждать правительство", - добавила она.

Еврокомиссия на прошлой неделе дала разрешение перевозить по железной дороге подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву, после этого появились предложения о демонтаже российской железнодорожной колеи, проложенной по Литве.

Бывший глава Литовской военной разведки Гинтарас Багдонас в передаче на новостном портале 15min заявил, что Литва будет в большей безопасности, если демонтирует идущую по ее территории российскую железнодорожную колею.