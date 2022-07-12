Премьер Литвы: наша помощь Украине будет продолжаться до победы этой страны

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Помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор, пока эта страна не победит в войне с Россией, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Наша военная, гуманитарная и финансовая помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну. Я надеюсь, что это поможет Украине быстрее добиться победы", — сказала Шимоните на конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством экономики и инноваций во вторник в Вильнюсе.

По словам премьер-министра, территорию Украины необходимо будет разминировать, восстанавливать разрушенную инфраструктуру страны, отстраивать жилые дома, школы, больницы.

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"По мере возвращения украинского народа домой из временных убежищ в Украине и за границей украинская земля должна быть разминирована, водо- и энергоснабжение - восстановлено, как минимум восстановлены основные дороги, мосты и железнодорожные пути, нужно, чтобы функционировали детские сады, школы и больницы, было отремонтировано жилье, чтобы до наступления зимы хотя бы были крыши и окна", - сказала глава правительства Литвы.

Конференция посвящена не только восстановлению зданий и инфраструктуры, но и модернизации ведомств и восстановлению экономики. Создается новая платформа и новый финансовый инструмент - Rebuilt Ukraine facility, который должен консолидировать всю поддержку, в том числе оказываемую международными организациями и государствами-членами Европейского Союза.

Поддержка Литвы Украине, включая прием военных беженцев, уже превышает полмиллиарда евро.

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