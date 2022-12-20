"Бригада — это не вопрос месяца, двух месяцев или полугода. Правительство выполняет свою работу, оно предусмотрело в бюджете военную мобильность, поддержку принимающей стороны и сделает все, чтобы разместить как можно больше союзных войск. Я надеюсь, что дискуссии закончатся, и мы перейдем к конкретным вопросам планирования", - заявила Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

В понедельник посол Германии в Литве Маттиас Зонн заявил, что публичные дебаты о приверженности Германии размещению бригады в Литве приобрели оттенок недоверия и это оскорбляет Германию. Более того, такое обсуждение является "деструктивным и вредным".

Он также подчеркнул, что Германию задевают слова о том, что она отказывается от своих обязательств, и идея вынудить Германию путем выражения публичного недовольства или попытки оказать давление на страну таким образом, не направят в Литву ни одного дополнительного солдата.

Реагируя на это выступление, премьер-министр отметила, что дискуссии в демократическом государстве неизбежны, и было бы странно, если бы их не было.

"Возможно, кажется, что они могли бы быть более сдержанными, когда речь идет о вопросах безопасности, но мне кажется, что эти вещи не следует смешивать в одну кучу", — сказала Шимоните.

Она также подчеркнула, что после нападения России на Украину лидеры НАТО "очень четко и не раз" заявляли и публично обязались защищать каждый сантиметр территории государств-членов НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в июне в Вильнюсе коммюнике, в котором договорились о том, что "в дополнение к уже действующей и усиленной передовой батальонной боевой группе Германия готова возглавить сильную и боеспособную бригаду в Литве, предназначенную для сдерживания и защиты от российской агрессии".

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, посетившая Литву в октябре, заявила, что прикомандированная к Литве бригада немецкой армии не будет дислоцироваться на постоянной основе, а будет перебрасываться в Литву в течение 10 дней в случае кризиса.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заверил на той же пресс-конференции, что такой скорости вполне достаточно, и это вызвало внутри страны дискуссию об обязательствах Германии разместить в Литве подразделение размером с бригаду.

Отвечая на дискуссии в Литве о том, как будут реализовываться договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Мадриде с Германией относительно будущей бригады, посол Германии затем опубликовал письмо, в котором заявил, что бригада физически уже находится в Литве, потому что "бригада там, где ее руководство".

Вильнюс стремится к тому, чтобы немецкая бригада постоянно дислоцировалась в стране в полном составе. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть бойцов бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

Пока Берлин дислоцировал в Литве передовой командный элемент бригады.

Германия также возглавляет международный батальон Сил передового базирования НАТО, дислоцированный в Литве с 2017 года.