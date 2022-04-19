"Меня не удивляет, что дискуссии обострились, но, наверное, тем мы и отличаемся, что мы демократическое общество, что дебаты могут и должны проходить. Некоторые памятники или какие-то другие идолы исчезнут из нашего поля зрения, и вряд ли мне будет их не хватать", - заявила во вторник журналистам в Сейме Шимоните.

По словам премьер-министра, этот вопрос нужно решать цивилизованно, объясняя свои решения, чтобы страну не обвиняли в "каком-то варварстве или подобных вещах".

Как сказала Шимоните, памятники бывают разные, и в некоторых случаях "не очень понятно, почему они считаются каким-то наследием и какого рода это наследие".

"Возможно, действительно пора решать эти вопросы и можно решать, обеспечить компетенцию для решения таких вопросов", - сказала премьер.

По ее словам, самоуправления могут решать этот вопрос самостоятельно, оценивая ситуацию на своей территории и принимая решения.

По данным Министерства культуры, всего в Литве у могил советских военных находится 158 объектов. Их включили в списки наследия, "чтобы защититься от определенных провокаций".

Около 20 объектов уже исключены из реестров объектов культурного наследия.

На прошлой неделе несколько самоуправлений обратились к специалистам по охране наследия с просьбой оценить возможность отмены правовой защиты памятников советским военным, чтобы эти памятники можно было снести.

До решения государства о судьбе памятников военнослужащим Красной Армии и других посвященных им памятных знаков самоуправление Расейняй выступило с инициативой временно "скрыть" их при помощи покрытия.