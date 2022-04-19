aA
Некоторые советские мемориалы исчезнут, но их судьбу нужно решить цивилизованно, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Memorial for Soviet soldiers in Palanga
Memorial for Soviet soldiers in Palanga
© DELFI / Valdas Kopūstas

"Меня не удивляет, что дискуссии обострились, но, наверное, тем мы и отличаемся, что мы демократическое общество, что дебаты могут и должны проходить. Некоторые памятники или какие-то другие идолы исчезнут из нашего поля зрения, и вряд ли мне будет их не хватать", - заявила во вторник журналистам в Сейме Шимоните.

По словам премьер-министра, этот вопрос нужно решать цивилизованно, объясняя свои решения, чтобы страну не обвиняли в "каком-то варварстве или подобных вещах".

Статьи по теме:
Власти Расейняй "спрятали" советские памятники до принятия решения государством
Художник из Украины с помощью образов в Клайпеде напоминает об ужасе ракетного обстрела

Как сказала Шимоните, памятники бывают разные, и в некоторых случаях "не очень понятно, почему они считаются каким-то наследием и какого рода это наследие".

"Возможно, действительно пора решать эти вопросы и можно решать, обеспечить компетенцию для решения таких вопросов", - сказала премьер.

По ее словам, самоуправления могут решать этот вопрос самостоятельно, оценивая ситуацию на своей территории и принимая решения.

По данным Министерства культуры, всего в Литве у могил советских военных находится 158 объектов. Их включили в списки наследия, "чтобы защититься от определенных провокаций".

Около 20 объектов уже исключены из реестров объектов культурного наследия.

На прошлой неделе несколько самоуправлений обратились к специалистам по охране наследия с просьбой оценить возможность отмены правовой защиты памятников советским военным, чтобы эти памятники можно было снести.

До решения государства о судьбе памятников военнослужащим Красной Армии и других посвященных им памятных знаков самоуправление Расейняй выступило с инициативой временно "скрыть" их при помощи покрытия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Департамент предложит корректировать опись, что должно охраняться на воинском кладбище

Департамент культурного наследия (ДКН) в настоящее...

Департамент культурного наследия призывает воздержаться от неуважительных действий на военных кладбищах

После того, как на этой неделе в Литве были осквернены...

TOP новостей

Gegužės 9 rusų pergalės minėjimas Antakalnio kapinėse

Литва: за использование георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины - штрафы

В Литве запрещено публичное демонстрирование...

Война в Украине. Армия Украины: силы РФ пытаются установить полный контроль в Донбассе

Российское вторжение в Украину продолжается почти два...

Премьер Литвы: статус Лукашенко не вызывает у нас никаких вопросов

Правительство Литвы 19 апреля представило отчет по...

Специальный эфир Delfi с Анатолием Лебедька: наступление на Донбассе и угрозы из Минска Литве и Польше

Российские войска начали широкомасштабные...

Глава РПЦ в Литве отрицает поддержку войны в Украине и обвиняет священников в расколе Священники: Иннокентий находится под давлением

Глава Православной епархии Литвы, митрополит Виленский...