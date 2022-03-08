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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на пресс-конференции в правительстве сказала, что санкции в отношении России могут быть расширены.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Есть две вещи. Первое – нефть, второе – газ. Глобальный рынок газа лучше развит, альтернативных источников для ее получения больше, чем в случае с газом. (…) В этом направлении ведется работа – откуда брать дополнительное предложение, чтобы влияние на цены было как можно меньше. Хотя очевидно, что сейчас на цены больше всего влияет неизвестность. Поэтому было бы неплохо, чтобы решения приняли быстрее, тогда появится ясность", – сказала премьер.

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По ее словам, не все страны подготовили альтернативные пути для принятия газа.

"Это практическая проблема. (…) Мне кажется, политическое направление очень ясное, EK на днях должен представить свои предложения. Политическое направление ясное, и зависимость Запада от российских энергоисточников должна быть максимально снижена", – сказала премьер.

"Наконец, если брать доходы, которые Владимир Путин получает на финансирование войны в Украине, нефть дает их больше, чем газ", – сказала Шимоните.

На фоне войны в Украине жители Литвы стали интересоваться убежищами в нашей стране.

Шимоните попросила не провоцировать дискуссии, вызывающие ненужное беспокойство в обществе.

"Литва - страна НАТО, я прошу не провоцировать дискуссии там, где без надобности нарастает беспокойство в обществе. Сейчас делают много всего, людям предоставляют информацию о том, что они должны знать на случай определенных обстоятельств. Поскольку опасности могут быть разными. Я не знаю, многие ли люди знают, что рекомендовали делать, скажем, в случае какого-нибудь инцидента на БелАЭС", – сказала Шимоните.

Она заметила, что возможно, и в этом случае кто-то искал бы убежище, а ведь на самом деле надо оставаться дома и закрыть окна.

"Мне кажется, что рекомендаций и сейчас есть много. И источников информации по гражданской обороне много, их дополнят, чтобы ответить на разные вопросы. Но, я очень прошу, я не знаю, зачем покупать столько соли. Еды хватит, обо всем другом правительство готово позаботиться. А людям надо выполнять рекомендации специалистов по гражданской обороне", – сказала премьер.

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