"Можно было бы предложить предусмотреть возможность введения в Литве нормального европейского налога на недвижимость. Насколько он будет применяться, к кому он будет применяться в любом случае, закон установит общие рамки, но это будет на 100% муниципальный налог", — заявила премьер-министр журналистам в пятницу.
По словам Шимоните, действующее регулирование не соответствует предназначению налога на недвижимое имущество.
"Теперь есть так называемый налог на роскошь, который заложен в государственный бюджет, пределы которого, мягко говоря, спорны, потому что он имеет мало общего с налогом на недвижимость, больше, пожалуй, с роскошью или представлением о ней", - сказала она.
Шимоните считает, что решение о применении налога и его льгот могли бы принимать местные власти.
В четверг литовский национальный теле-радиовещатель LRT сообщил, что министр финансов Гинтаре Скайсте предлагает ввести со следующего года всеобщий налог на недвижимость. По ее словам, налогоплательщиков было бы гораздо больше, но сам налог был бы более символическим и составлял бы 10-12 евро в год.
Сейчас налог на недвижимость платят только жители с элитным или большим жильем, стоимость которого превышает 150 000 евро.
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