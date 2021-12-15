aA
Представительство Литвы в Китае временно будет работать удаленно, для консультаций отзывается временный поверенный в делах Аудра Чяпене, сообщило в среду Министерство иностранных дел.
Lietuvos ambasada Kinijoje
Lietuvos ambasada Kinijoje
© AFP / Scanpix

По сообщению министерства, в настоящее время обсуждаются технические условия для работы литовского представительства в Китае и китайского представительства в Литве в ожидании решения Пекина о продлении аккредитации литовских дипломатов в этой стране.

В связи с отсутствием замещающего дипломата в Пекине посольство временно продолжает свою работу удаленно.

Как и прежде, консульские услуги будут предоставляться гражданам Литвы в Китае дистанционно в ограниченном объеме.

Статьи по теме:
Экономист: действия Китая нанесут Литве больший ущерб, чем лишение транзита белорусских удобрений  (107)
СМИ: Литва вернулась в таможенные системы Китая  (47)

В МИД заявляют, что Литва готова продолжить переговоры с Китаем и полностью восстановить работу посольства после достижения взаимоприемлемой договоренности.

Китай недавно выразил протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

После скандала выясняется печальная правда: Лукашенко сам может привезти удобрения в Клайпеду (42)

Когда белорусские удобрения перестанут перевозить...

В Литве выявлены два случая с вариантом коронавируса омикрон (7)

В Литве выявлены два случая заболевания вариантом...

Коронавирус в Литве: 2123 новых случая и 12 смертей (14)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2123 новых...

В Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5-11 лет

В среду в Литве начинается вакцинация детей в возрасте...

Премьер-министр Литвы озвучила решение: правительство продолжит работу в прежнем составе (139)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник...