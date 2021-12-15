По сообщению министерства, в настоящее время обсуждаются технические условия для работы литовского представительства в Китае и китайского представительства в Литве в ожидании решения Пекина о продлении аккредитации литовских дипломатов в этой стране.
В связи с отсутствием замещающего дипломата в Пекине посольство временно продолжает свою работу удаленно.
Как и прежде, консульские услуги будут предоставляться гражданам Литвы в Китае дистанционно в ограниченном объеме.
В МИД заявляют, что Литва готова продолжить переговоры с Китаем и полностью восстановить работу посольства после достижения взаимоприемлемой договоренности.
Китай недавно выразил протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.
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