Представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы

 
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Karinis Taivano problemos sprendimas brangiai atsieitų ne tik kariaujančioms pusėms, bet ir visam pasauliui
Karinis Taivano problemos sprendimas brangiai atsieitų ne tik kariaujančioms pusėms, bet ir visam pasauliui
ФОТО: Vida Press

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы.

"Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что, если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах – в Польше или где-то еще", - заявил он журналистам во время визита в Украину.

Однако Г. Ландсбергис сказал, что не может комментировать, почему не выдаются визы и носит ли эта ситуация временный характер.

О том, что представительство Китая в Литве прекратило выдачу виз гражданам страны в четверг сообщил новостной портал 15min.lt.

После того, как Литва разрешила Тайваньскому представительству работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились.

В конце 2021 г. Пекин применил строгие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально снизил уровень дипломатических отношений с Литвой – до уровня временного поверенного в делах.

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