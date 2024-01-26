Представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы

"Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что, если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах – в Польше или где-то еще", - заявил он журналистам во время визита в Украину.

Однако Г. Ландсбергис сказал, что не может комментировать, почему не выдаются визы и носит ли эта ситуация временный характер.

О том, что представительство Китая в Литве прекратило выдачу виз гражданам страны в четверг сообщил новостной портал 15min.lt.

После того, как Литва разрешила Тайваньскому представительству работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились.