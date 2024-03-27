Представители Жемайтайтиса доставили около 23 000 подписей в Главную избирательную комиссию

Отмечается, что ГИК в течение 10 дней со дня поступления проверит подписные листы и определит окончательное количество собранных подписей.

После завершения процедуры приема подписей на бумажных листах в среду было установлено, что по состоянию на 10 часов электронную подпись за Р. Жемайтайтиса на портале электронных услуг, администрируемом ГИК, поставили 13 757 избирателей.

По данным ГИК, представители избирательного штаба Р. Жемайтайтиса представили комиссии в общей сложности 10 дел с листами для сбора подписей, в которых указано, что ими собрано 18 849 подписей граждан Литовской Республики, имеющих право голоса.

ГИК напоминает, что будущие кандидаты могут собирать подписи избирателей до 28 марта, если только они не решат раньше сдать собранные подписи после письменного информирования ГИК.

Каждый человек, баллотирующийся на пост президента, должен собрать не менее 20 тыс. подписей избирателей, которые его поддерживают.

Президентские выборы состоятся 12 мая этого года.

В среду Конституционный суд рассмотрел дело об импичменте Р. Жемайтайтису, заключение планируется опубликовать в конце апреля

"Суд должен подготовить заключение по делу в течение месяца, поэтому заключение планируется опубликовать в конце апреля", - сказал председатель Конституционного суда Гинтарас Года.