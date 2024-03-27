Представители Жемайтайтиса доставили около 23 000 подписей в Главную избирательную комиссию

По данным ГИК, представители избирательного штаба Р. Жемайтайтиса представили комиссии в общей сложности 10 дел с листами для сбора подписей, в которых указано, что ими собрано 18 849 подписей граждан Литовской Республики, имеющих право голоса.
После завершения процедуры приема подписей на бумажных листах в среду было установлено, что по состоянию на 10 часов электронную подпись за Р. Жемайтайтиса на портале электронных услуг, администрируемом ГИК, поставили 13 757 избирателей.
Отмечается, что ГИК в течение 10 дней со дня поступления проверит подписные листы и определит окончательное количество собранных подписей.
В настоящее время подписи продолжают собирать девять кандидатов – Гедримас Еглинскас, Гинтаутас Кнюкшта, Андрюс Мазуронис, Арунас Римкус, Валдас Туткус, Эдуардас Вайткус, Аурелиюс Верига, Игнас Вегеле и Дайнюс Жалимас. Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа уже завершили сбор подписей.
ГИК напоминает, что будущие кандидаты могут собирать подписи избирателей до 28 марта, если только они не решат раньше сдать собранные подписи после письменного информирования ГИК.
Каждый человек, баллотирующийся на пост президента, должен собрать не менее 20 тыс. подписей избирателей, которые его поддерживают.
Президентские выборы состоятся 12 мая этого года.
В среду Конституционный суд рассмотрел дело об импичменте Р. Жемайтайтису, заключение планируется опубликовать в конце апреля
"Суд должен подготовить заключение по делу в течение месяца, поэтому заключение планируется опубликовать в конце апреля", - сказал председатель Конституционного суда Гинтарас Года.
Р. Жемайтайтис неоднократно возмущал международное сообщество своими антисемитскими высказываниями. Политик обвинил евреев в том, что они якобы осуществляли "Холокост литовцев", публично делился антисемитскими заявлениями. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту антисемитских высказываний депутата.
Как предусмотрено в статуте Сейма, если парламентарии решат, что есть основания для импичмента политика, Сейм должен обратиться в Конституционный суд для оценки того, была ли нарушена Конституция и принесенная присяга.
Если КС установит, что присяга была нарушена, мандат члена Сейма может быть аннулирован, если за него проголосуют 85 членов Сейма.