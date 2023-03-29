По словам председателя Партии труда Андрюса Мазурониса, этот проект не имеет ничего общего с реформой, так как это просто очередное повышение налогов под прикрытием реформы.

"Это – не налоговая реформа, а повышение налогов, украшенное несколькими блестками, которые больше связаны с администрированием, чем с фактическим улучшением ситуации для работающих людей с низким и средним доходом. Партия труда не может поддержать такую ​​"реформу" — малый и средний бизнес являются приоритетом, который нельзя уничтожать", — говорит А. Мазуронис.

Фракция Партии труда не поддерживает повышение акцизов на топливо, которое напрямую или косвенно коснется каждого жителя, в связи с ростом цен не только на топливо, но и на продукты питания и услуги. Она также критикует возможность введения налога на недвижимость.

"Похоже, правящие с луны свалились — процентные ставки растут, людям все сложнее выплачивать свои ипотечные кредиты, а они предлагают более высокие, новые налоги, которые совершенно некстати. Реформа не обсуждена как следует и не подготовлена к должному обсуждению в Сейме, иначе говоря, шита белыми нитками с имитацией работы", — говорится в пресс-релизе председателя Партии труда.

Фракция отмечает, что общий предлагаемый пакет налоговой реформы принесет в государственный бюджет дополнительно всего 200 млн евро в 2026 году. По мнению А. Мазурониса, это не та сумма, которая должна вызывать подобные страсти.

"Не хватает не только здравого смысла, но и той работы, которую Правительство уже должно было сделать, например, вернуть подоходный налог с населения всем тем, кто его переплатил. Инвестиционный счет уже мог функционировать, Комитет Сейма по вопросам бюджета и финансов неоднократно просил представить необходимые законодательные акты. Мы также поддерживаем появление счета для малого бизнеса, но мы не можем считать это фундаментальной реформой, это – более справедливое администрирование", — говорит член парламентской фракции Партии труда Витаутас Гапшис.

Фракция Партии труда указывает на еще на одну, по ее мнению, очень серьезную ошибку – в проекте налоговой реформы не указано конкретно, как будет повышаться необлагаемый налогом доход и когда он будет приравнен к МЗП. Фракция предлагает обозначить конкретную цель и ННД сравнять с МЗП к концу 2026 г., что позволит обеспечить более низкое налогообложение трудового дохода в Литве.

Вопросы, касающиеся налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности, по мнению парламентария, не сбалансированы, нельзя самозанятых причислить к работникам, работающим по трудовому договору.

"Мы понимаем, что люди с более высокими доходами могут платить более высокие налоги. Однако малый бизнес не должен пострадать от этой реформы. Им должна быть предоставлена ​​возможность зарабатывать на достойную жизнь. Предложение правящих не сбалансировано, поэтому в ближайшее время мы внесем свои предложения", — говорит член парламентской фракции Партии труда В. Гапшис.