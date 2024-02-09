Председатель социал-демократов: пример нацстадиона показывает неспособность столичных властей реализовать крупные проекты

"Стадион никак не может построиться более 30 лет, это в очередной свидетельствует о неспособности Вильнюсского муниципалитета и каких-то политиков, находившихся у власти, реализовать такие крупные проекты", – заявила В. Блинкявичюте в эфире Žinių radijas в пятницу.
"Когда мэр Вильнюса спокойно излагает, как Hanner возьмет на себя строительство и построит самый большой стадион, центр в странах Балтии, такие громадные желания иногда выглядят смешно, дай Бог, чтобы они были реализованы, но по поводу стадиона есть чем заняться и Службе государственных закупок, а возможно даже и правоохранительным органам посмотреть, как здесь все продвигается", – сказала она.
В. Блинкявичюте отметила, что можно было бы поинтересоваться и мнением вильнюсцев, нужен ли все еще им это стадион. У нее также возникают вопросы и по поводу постоянно растущей стоимости проекта.
"Создается впечатление, что, может быть, не зря этот стадион строится так долго, потому что цена все индексируется, ничего не сделано, а миллионы растут, и дело не движется с мертвой точки. Кто может поспорить, что это не желание вырастить суммы специально, чтобы они в дальнейшем покрывались из городского и государственного бюджетов", – заявил социал-демократ.
"Я много лет прожила в Шешкине, смотрю и сейчас там, где должен быть стадион, ничего не изменилось. Надо спросить мнение самих жителей Вильнюса по этому поводу, и оно, наверное, будет неоднозначным", – отметила депутат Европарламента.
Девелоперская компания Hanner перенимает проект Национального стадиона в Вильнюсе у управляющей компании BaltCap. В многофункциональном комплексе в Шешкине должна появиться универсальная арена, пригодная как для культурных, так и для спортивных мероприятий, а сам стадион планируется увеличить на 3 тыс. мест – до 18 тыс.
В концессионном соглашении проекта в феврале должна быть согласована индексация цен. По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, одна лишь фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до 2022 г. выросла на 40 проц. Однако муниципалитет планирует взять на себя лишь часть этого подорожания.