Председатель Еврокомиссии о двадцатилетии Литвы в ЕС: это прекрасная история успеха

"Это была ночь 13 января 1991 года. Советские танки и солдаты двигались по Вильнюсу , готовые штурмовать это здание и разрушить вашу демократию. Однако здесь собралось более пятидесяти тысяч человек со всей Литвы. Всю ночь до утра они стояли плечом к плечу – пели, скандировали и молились. Их единственным оружием была любовь к свободе. Они сдержали самую страшную армию на Земле. Вот такие жители Литвы. Таков дух Литвы: бесстрашный и свободный", - подчеркнула она.

"Для меня большая честь отмечать этот особенный день вместе с вами здесь, в Доме литовской демократии. Это место, где вы сказали "нет" оккупации. Это место, где вы восстановили свою независимость. Отсюда вы вернули свою страну в центр Европы и евроатлантическую безопасность. Это дом мудрости и видения", - сказал У. фон дер Ляйен на состоявшемся в Сейме праздновании 20-летия членства Литвы в Европейском союзе.

"С тех пор, как вы вступили, вы напомнили нам, чем всегда был европейский проект. Это путь нашего континента к свободе. Это история совместного развития молодых и старых демократий. Поэтому День Европы посвящен вам", - подчеркнула У. фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Литва всегда была в центре европейской истории.

"Более 90 проц. литовцев проголосовали за вступление в Евросоюз. Этот выбор изменил не только вашу страну, но и всю Европу. Потому что, когда вы вступили в ЕС, наш Союз вернулся к своим корням. История вашего сопротивления сделала литовский народ уникальным. Уникальным в своей любви к свободе, поддержке других свободолюбивых народов и нетерпимости к любым формам насилия", - сказала она.

"История успеха Европы и история успеха Литвы, потому что вы воплотили свое видение и мечты в реальность. Вы страна новаторов и предпринимателей. И ваш талант теперь признается по всему континенту. Ваши стартапы вышли далеко за пределы ваших границ и завоевали европейские рынки. Ваша столица Вильнюс – это растущий технологический центр, привлекающий людей и инвестиции из-за границы", - сказала она.

"Вы всегда поддерживали тесные связи не только со своими непосредственными соседями, но и со Скандинавией, Центральной Европой и дальше, к Черному морю. Все это стало невозможным из-за железного занавеса. Но теперь Литва вернула себе законное место в Европе. И это возвращение домой. Потому что даже если вы находитесь на географической границе нашего Союза, вы – ядро ​​европейской жизни", - сказала в своей речи председатель ЕК.

Во время мероприятия председатель ЕК также признала, что Европа долгое время не прислушивалась к предупреждениям Литвы об опасностях, исходящих от России. Однако она подчеркнула, что сегодня ЕС твердо выступает против российской агрессии.

"Литва долгие годы предупреждала Европу об опасностях, исходящих от России. После 2014 года вы сказали, что Путин не остановится. И Европе нужно было прислушаться! Нам потребовалось слишком много времени, чтобы осознать угрозу путинской России. Однако сегодня наш Союз твердо стоит рядом с вами за свободу и против агрессии", - подчеркнула У. фон дер Ляйен.