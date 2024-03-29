Председатель Демократического союза: можно говорить об удовлетворении оборонных нужд если налог на прибыль будет 5%

 
ELTA
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Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что если бизнес проявит решимость внести свой вклад в финансирование национальной обороны Литвы, можно будет обсудить повышение налога на прибыль на 5 проц. пунктов. По его словам, такое налогообложение создаст устойчивый источник финансирования для покрытия нужд обороны.

"Благодаря этой инициативе бизнес помогает нам принять твердое решение относительно одного устойчивого источника – налога на прибыль. В своих вариантах правительство предложило повысить налог на прибыль на 1 проц., что составит около 120 млн. евро. Я думаю, что мы можем смело говорить о том, что предложили и наши коллеги социал-демократы – о 5 проц. с налога на прибыль", - в пятницу Žinių radijas сказал С. Сквернялис.

В настоящее время стандартная ставка налога на прибыль в Литве составляет 15 проц.
Политик считает, что инициатива "4 процента" показала, что литовский бизнес не будет против такого налогообложения. Кроме того, по его словам, чтобы добиться финансирования обороны на уровне 4 проц. ВВП, следует искать и другие способы финансирования.

"Если мы хотим 4 проц. на оборону, я понимаю инициативу как пример того, что они готовы отдать около 5 проц. прибыли и еще призывают искать другие меры. Я думаю, что был такой посыл", - пояснил он.

С. Сквернялис также отметил, что все средства, предназначенные на оборону, должны аккумулироваться в фонде национальной обороны.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис в четверг сказал, что предприятия, поддерживающие инициативу "4 процента", согласны платить более высокие налоги, чтобы выделить больше средств на оборону страны.

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