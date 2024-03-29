Председатель Демократического союза: можно говорить об удовлетворении оборонных нужд если налог на прибыль будет 5%

"Благодаря этой инициативе бизнес помогает нам принять твердое решение относительно одного устойчивого источника – налога на прибыль. В своих вариантах правительство предложило повысить налог на прибыль на 1 проц., что составит около 120 млн. евро. Я думаю, что мы можем смело говорить о том, что предложили и наши коллеги социал-демократы – о 5 проц. с налога на прибыль", - в пятницу Žinių radijas сказал С. Сквернялис.
В настоящее время стандартная ставка налога на прибыль в Литве составляет 15 проц.
Политик считает, что инициатива "4 процента" показала, что литовский бизнес не будет против такого налогообложения. Кроме того, по его словам, чтобы добиться финансирования обороны на уровне 4 проц. ВВП, следует искать и другие способы финансирования.
"Если мы хотим 4 проц. на оборону, я понимаю инициативу как пример того, что они готовы отдать около 5 проц. прибыли и еще призывают искать другие меры. Я думаю, что был такой посыл", - пояснил он.
С. Сквернялис также отметил, что все средства, предназначенные на оборону, должны аккумулироваться в фонде национальной обороны.
Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис в четверг сказал, что предприятия, поддерживающие инициативу "4 процента", согласны платить более высокие налоги, чтобы выделить больше средств на оборону страны.