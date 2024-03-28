Председатель Антикоррупционной комиссии: игорные компании умалчивают о рискованных клиентах

"У нас нет данных о том, что кто-то специально не заметил, но на это будет дан ответ в ходе досудебного расследования, если такие данные будут. (...) Все согласны с тем, что процедуры и правовое регулирование сегодня достаточные, так как есть европейские директивы. Но что касается реализации контроля, все признают, что в нем есть пробелы, и в первую очередь на это должны посмотреть Центробанк Литвы и Министерство финансов", – пояснил он.