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Массовое проникновение нелегальных мигрантов на территорию Литвы – операция белорусского КГБ. Впоследствии предполагается возможность вооруженного конфликта, а также присутствие российских войск на территории Беларуси.Об этом в интервью Delfi.Ru рассказал Павел Латушко – экс-министр культуры Беларуси, в свое время – посол в ряде европейских стран, а ныне руководитель Народного антикризисного управления – представительства белорусской оппозиции. Интервью записано в Варшаве.
По словам Латушко, операция по массовому проникновению мигрантов на территорию Литвы была одобрена в секретариате Совета безопасности Беларуси. Ей руководит сын Александра Лукашенко, Виктор. В случае вооруженного конфликта Беларусь сможет создать обстановку нестабильности на границе Евросоюза. В свою очередь, это сможет стать основанием для пребывания на территории Беларуси российских войск. Как говорит политик, первый этап операции КГБ был окончен 3 июля. При этом Латушко, по его словам, предупредил литовское правительство об этих планах заранее.
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