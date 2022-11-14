Правительство рассмотрит доработанный проект реформы госслужбы

Внесение реформы государственной службы в Сейм застопорилось из-за возможных возражений против Конституции. В октябре Комитет по праву и правопорядку (КПП) представил заключение о том, что законопроект противоречит Конституции, так как не устанавливает изменения максимальных коэффициентов должностного оклада.

После того как КПП отложил рассмотрение Законопроекта о госслужбе, оппозиция Сейма не пожелал критики в адрес Министерства внутренних дел. Представители Союза демократов "Во имя Литвы" стали сомневаться в компетентности руководства министерства и поднимали вопросы о его антиконституционной деятельности.

При реорганизации государственной службы предлагается сократить разрыв между регламентированием государственной службы и положениями Трудового кодекса, приблизить государственную службу к трудовым отношениям, за счет привязки заработной платы к компетенциям, способностям и результатам деятельности.

Повышение заработной платы планируется поэтапно – зарплаты политикам будут повышаться только с начала новой каденции, то есть не ранее 2025 г. В первую очередь повысятся зарплаты судей, руководителей госучреждений и госслужащих, а с 2024 г. – уставных сотрудников