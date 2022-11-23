Правительство Литвы утвердило гарантию для ЕК по помощи Украине на 13 млн евро

Министерство финансов выделило 12,97 млн. евро гарантии под исключительную макрофинансовую помощь Украине. После утверждения гарантии министр финансов подпишет соглашение с ЕК.
Решение Европарламента и Совета ЕС предусматривает, что Европейский Союз оказывает Украине исключительную помощь, которая поможет стабилизировать финансовое положение страны, укрепить ее устойчивость, способствовать устойчивости государственного долга и способности выполнять финансовые обязательства.
Общий резервный фонд подкрепляется гарантиями государств-членов и специальными резервами. Доля Литвы в гарантии составляет 12,97 млн евро.
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