Посольство Украины в Литве приостанавливает оказание консульских услуг для мужчин

С учетом пунктов 6 и 16 части 1 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью урегулирования вопроса военного учета с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов, по поручению Министерства иностранных дел Украины, начиная с 23 апреля 2024 года Консульским отделом Посольства Украины в Литве временно приостанавливается оказание консульских услуг по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме действий, связанных с оформлением на возвращение в Украину, до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".