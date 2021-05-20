Посольство Китая: резолюция Сейма – плохое политическое шоу

"Совершенно не учитывая официальную позицию Китая и факты о Синьцзяне, а также достижения в деле защиты прав человека в Синьцзяне и других местах Китая, а также успешные меры, направленные на сохранение стабильности и благосостояния в Гонконге, некоторые члены Сейма придумали направленную против Китая резолюцию, которая является еще одним плохим политическим шоу, основанном на лжи и дезинформации", - говорится в распространенном в четверг сообщении посольства.
Посольство утверждает, что этой резолюцией Литва вмешивается во внутреннюю политику Китая.
"Этот шаг представляет собой вмешательство во внутренние дела Китая в Синьцзяне, Гонконге и Тибете, а также во внутреннюю политику против культа и другой нелегальной религиозной деятельности, с грубым нарушением основным норм, регулирующих международные отношения. Китай в этой связи выражает возмущение и решительное осуждение", - утверждает посольство.
Оно также отмечает, что проблема с правами человека в Китае "высосана из пальца" и ставится цель подорвать стабильность и остановить дальнейшее развитие этой страны.
Сейм Литвы в четверг принял резолюцию "О массовых, системных и тяжких нарушениях прав человека и геноциде уйгуров в Китае" . За нее проголосовали 86 членов Сейма, одни был против, семь воздержались.
В резолюции говорится, что Сейм "решительно осуждает массовые, системные и тяжкие нарушения прав человека и преступления против человечности, осуществляемые Китаем", и "призывает ООН начать судебное расследование геноцида уйгуров в синьцзянских лагерях заключения", а также "призывает Европарламент и Еврокомиссию, ее председателя Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть политику сотрудничества Евросоюза с Китаем и сформировать четкую позицию в отношении проводимых Китаем массовых, системных и тяжких нарушений прав человека, преступлений против человечности и геноцида уйгуров".
Авторы резолюции призывают китайские ведомства "незамедлительно прекратить незаконную практику изъятия органов у узников совести, отпустить всех узников совести в Китае, включая членов духовного движения Falun Gong, прекратить геноцид уйгуров и закрыть лагеря "перевоспитания", отпустить всех задержанных и заключенных, которые находятся в лагерях принудительного труда".
Кроме того, в ней содержится призыв отозвать в Гонконге Закон о нацбезопасности, вывести оттуда китайские войска и прекратить "осуществляемые ограничения свободы слова и политических свобод, впустить независимых экспертов по правам человека на территорию Тибета и начать диалог с Далай-ламой по сохранению тибетского культурного и религиозного наследия, а также по восстановлению свободы религии".
Сейм констатировал, что положение с правами человека в Китае ухудшается с 2012 года. Об этом свидетельствуют задержания правозащитников, юристов, журналистов, создана программа внесудебного заключения, по которой задержано более миллиона уйгуров, в отношении которых применяется насильственное политическое перевоспитание, их задерживают без предъявления обвинения и без решения суда.
"В провинции Синьцзян сформировалась жесткая практика ограничения религии и языка уйгуров, их обычаев; забранные из семей дети растут в государственных детских домах и интернатах; уничтожено много объектов культурного и религиозного назначения, кроме того, создана сеть цифровой пенетрации населения, включая технологии опознавания лиц и сбора личных данных", - говорится в резолюции.
Пекин поначалу отрицал существование таких лагерей, но сейчас называет их центрами профподготовки, предназначенными для борьбы с мусульманским радикализмом и сепаратизмом. По информации официального Пекина, здесь люди обучаются добровольно и получают лучшие возможности для трудоустройства.
Реагируя в апреле на дискуссию в Сейме о положении с правами человека в этой стране, посольство Китая в Вильнюсе заявило, что это вмешательство во внутренние дела страны.
Тогда представительство Китая отметило, что в данный момент "с улучшением качества жизни людей, укреплением стабильности и согласия, Синьцзян может похвастаться лучшим положением в сфере прав человека, чем то, которое там когда-либо было".
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