"Название, в котором упоминается Тайвань, является проблемой. Мы не возражаем против неправительственных отношений – коммерческих, культурных связей, однако (...) Литва глуха к нашим просьбам", – сказал дипломат журналистам на пресс-конференции.
По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с представителями Литвы, однако "положительного ответа" от представителей властей не поступило.
По словам Ч. Байхуа, открытие представительства с таким названием нарушило принцип "единого Китая", которого Литва обязалась придерживаться, устанавливая дипломатические отношения с Пекином.
"Мы призываем правительство Литвы признать и исправить ошибку, а также не сбрасывать со счетов волю, решимость и способности китайцев защищать территориальную целостность и национальную безопасность страны", – сказал представитель посольства.
Дипломат также сказал, что ни одна страна не может компенсировать рынок Китая, который является одним из крупнейших в мире.
Изменение названия – первый шаг
По его словам, агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, поэтому причиненный ущерб должен быть возмещен.
"Первый и самый важный шаг – изменение названия. Это очень важно. Офис можно было бы назвать именем Тайбэя, это было бы приемлемо", – отметил поверенный в делах Китая.
"Мы также призываем литовских коллег придерживаться политики "единого Китая" и не устанавливать никаких официальных связей с властями Тайваня. Мы совершенно не имеем ничего против неправительственных коммерческих связей", – добавил он.
По словам представителя посольства, и для Китая, и для Литвы национальная безопасность является одним из приоритетов, поэтому Вильнюсу следовало бы осознавать вероятные последствия открытия тайваньского представительства.
"Политический фундамент сильно разрушен, и из-за этого пострадает немало сфер, и в политическом, и в экономическом, и в культурном смысле. Это затронет и сектор туризма", – сказал дипломат.
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