aA
Посол Украины в Литве Петр Бешта на пресс-конференции сказал, что за месяц войны "путинизм уже успел показать свое жестокое лицо".

"Это проявилось в тысячах невинных жертв детей и женщин, тысячах уничтоженных детских садов и школ, жилых домов. Россияне бомбят убежища, в которых прячутся мирные жители. Россия использует мирное население как заложников, живые щиты. Во время войны разрушено 500 образовательных учреждений, 100 больниц и больше 4000 зданий гражданского назначения", – перечислял посол.

Он сказал, что сейчас в Украине гибнет больше мирного населения, чем военных.

Статьи по теме:
Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните
Премьер Литвы: война в Украине – тупая, никаких правил не придерживаются

"Спецоперация" Путину не удалась, поэтому он пытается шантажировать Украину, пытаясь заставить ее пережить гуманитарную катастрофу", – сказал Бешта.

"Европа должна ясно видеть это и понимать, что путинизму не место в Европе", – продолжил он.

Посол подчеркнул, что это должны все понять – это в интересах всей Европы, заплатить "большую цену" ради того, чтобы для детей Европа была мирным домом.

"Каждый миллиард евро, который переводят России за газ и нефть сейчас используют для приобретения танков и ракет. Европа должна почувствовать жестокость этого режима, как это чувствует Украина уже целый месяц", – сказал Бешта.

Он подчеркнул, что Европа должна принять тяжелые, но нужные решения – создать бесполетную зону над Украиной, поставлять современные системы ПВО, объявить России полное эмбарго, отключить от SWIFT все российские банки, отключить Россию от всех мировых сетей торговли, закрыть для ее судов все порты.

"Если Европа не сможет принять эти тяжелые и нужные решения, погибнут тысячи украинцев, а Европа будет жить в страхе, что Россия может напасть на нее", – заметил посол.

Он сказал, что война идет уже месяц, но политики некоторых стран еще не понимают, что "обычного бизнеса" с Россией еже нет и быть не может. "И таких отношений не будет", – сказал Бешта.

Он сказал, что на протяжении всего этого месяца Украина чувствует братскую поддержку жителей Литвы.

"Как сказал президент Гитанас Науседа - "ваша борьба - это наша борьба, ваше страдание - наше страдание, ваша свобода - это наша свобода", – сказал Бешта и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины руководство нашей страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Статьи по теме:

Экономист об указании продавать газ "недругам" только за рубли: это попытка "тянуть резину" (29)

После того как президент России распорядился...

Репортаж из Украины: матери погибших российских военных до сих пор не верят в происходящее

Украинский доброволец Игорь Папкович до войны работал...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Специальный эфир Delfi c премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

В четверг гостем ежедневного выпуска Delfi стала...

Перевозчики: потребители почувствуют скачок цен из-за подорожания перевозок (2)

Литовские транспортные компании могут быть вынуждены...

Bombarduojamas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas

Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

В Киеве рядом со зданиями, рухнувшими во время бомбежки...

Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл...