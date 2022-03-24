"Это проявилось в тысячах невинных жертв детей и женщин, тысячах уничтоженных детских садов и школ, жилых домов. Россияне бомбят убежища, в которых прячутся мирные жители. Россия использует мирное население как заложников, живые щиты. Во время войны разрушено 500 образовательных учреждений, 100 больниц и больше 4000 зданий гражданского назначения", – перечислял посол.

Он сказал, что сейчас в Украине гибнет больше мирного населения, чем военных.

"Спецоперация" Путину не удалась, поэтому он пытается шантажировать Украину, пытаясь заставить ее пережить гуманитарную катастрофу", – сказал Бешта.

"Европа должна ясно видеть это и понимать, что путинизму не место в Европе", – продолжил он.

Посол подчеркнул, что это должны все понять – это в интересах всей Европы, заплатить "большую цену" ради того, чтобы для детей Европа была мирным домом.

"Каждый миллиард евро, который переводят России за газ и нефть сейчас используют для приобретения танков и ракет. Европа должна почувствовать жестокость этого режима, как это чувствует Украина уже целый месяц", – сказал Бешта.

Он подчеркнул, что Европа должна принять тяжелые, но нужные решения – создать бесполетную зону над Украиной, поставлять современные системы ПВО, объявить России полное эмбарго, отключить от SWIFT все российские банки, отключить Россию от всех мировых сетей торговли, закрыть для ее судов все порты.

"Если Европа не сможет принять эти тяжелые и нужные решения, погибнут тысячи украинцев, а Европа будет жить в страхе, что Россия может напасть на нее", – заметил посол.

Он сказал, что война идет уже месяц, но политики некоторых стран еще не понимают, что "обычного бизнеса" с Россией еже нет и быть не может. "И таких отношений не будет", – сказал Бешта.

Он сказал, что на протяжении всего этого месяца Украина чувствует братскую поддержку жителей Литвы.

"Как сказал президент Гитанас Науседа - "ваша борьба - это наша борьба, ваше страдание - наше страдание, ваша свобода - это наша свобода", – сказал Бешта и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины руководство нашей страны.