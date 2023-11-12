Посол США в ОБСЕ в интервью Delfi: Мы не поддерживаем идею "земля в обмен на мир" для Украины, это почти оксюморон

В Совет министров ОБСЕ входит 55 государств, которые выступают против агрессивной войны России в Украине, и одна Беларусь, которая является соучастником. Но даже Беларусь не защищает агрессию России. Так что, если министр Лавров будет присутствовать на министерском совете ОБСЕ, я думаю, он встретит практически всеобщее осуждение со стороны других министров иностранных дел стран ОБСЕ. Так все и будет происходить. Потому что те вещи, что Россия творит в Украине, — это абсолютное варварство. Это нарушение всех принципов и обязательств ОБСЕ. Это нарушение элементарных норм человеческой порядочности. Поэтому я не думаю, что кто-либо будет встречать Сергея Лаврова с распростертыми объятиями в Скопье.

- Я не думаю, что министра иностранных дел Лаврова будут приветствовать, потому что Россия находится в относительной изоляции в рамках ОБСЕ… На самом деле, я бы сказал — полностью изолирована.

Карпентер также переформулировал месседж Белого дома о том, что поддержка Украины "будет длиться столько сколько потребуется" на "мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не победит".

Мы предоставили, в частности, системы HIMARS , системы противовоздушной обороны Patriot , контрбатарейные радары (радарная система артиллерийской наводки), ракеты ATACMS . То есть, все самое передовое оснащение, имеющееся на вооружении США, поступило в Украину, и мы собираемся продолжать предоставлять средства для самообороны. Потому что, по сути, в наших интересах, чтобы Украина победила, чтобы Россия проиграла эту войну и не смогла оккупировать и аннексировать территории, пытать и задерживать гражданских лиц, нарушать их права — как это происходило в течение последних 18 с лишним месяцев с начала войны.

- Как вы знаете, Соединенные Штаты являются самым сильным сторонником, я полагаю, сторонником номер один в мире — с точки зрения военной помощи, которую мы предоставили Украине. Речь идет о сумме более 45 миллиардов долларов, которые мы предоставили с момента начала этого жестокого повторного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. И мы продолжаем поддерживать Украину и будем поддерживать ее в дальнейшем, используя те же самые передовые возможности, а, возможно, и другие ресурсы.

- Одна из особенностей моей работы заключается в том, что я не занимаюсь политикой. Но что я могу сказать: существует огромная необходимость в продолжении предоставления военной помощи Украине. Также необходима помощь нашему партнеру, Израилю. Необходимо обеспечить надежное присутствие на нашей границе и, кроме того, существует насущная потребность в обеспечении стабильности и безопасности в Тайваньском проливе. Таким образом, все эти области, в которых, как я думаю, демократы и республиканцы в прошлом были согласны, сейчас имеют решающее значение для национальной безопасности. И Администрация намерена продолжать отстаивать свою точку зрения и работать совместно и с демократами, и с республиканцами, чтобы обеспечить защиту нашей национальной безопасности и продвижение наших внешнеполитических интересов, которые, как я уже отмечал, в прошлом очень убедительно формулировались как демократами, так и республиканцами.

- И да, что касается помощи Украине, то продолжающиеся в США разногласия по поводу предложенного президентом общего пакета финансирования Украины, Израиля и пограничного контроля США породили слишком много спекуляций. Не могли бы Вы объяснить нашей аудитории, какая политика стоит за этим вопросом, и что необходимо сделать, чтобы получить достаточное финансирование для Украины?

- Мы будем поддерживать Украину, но я могу сформулировать это по-другому — хотя, по сути, это одно и то же: мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не победит. Потому что Украина должна иметь возможность сохранить свой суверенитет, свою территориальную целостность, она должна дать отпор ужасной и варварской практике российской оккупации, которая, как я уже упоминал, регулярно приводит к жестокому обращению с гражданским населением, пыткам, в том числе — током и другим ужасающим действия, о которых даже говорить не хочется. Поэтому для того, чтобы Украина могла сохранить свой суверенитет, свою независимость и дать отпор этим чудовищным злоупотреблениям, она должна одержать победу в этой войне.

- А что бы вы сказали на то, что многие комментаторы в США неоднократно призывали к заключению соглашения "земля в обмен на мир" между Украиной и Россией, несмотря на значительное противодействие этой идее со стороны большинства населения Украины и частую критику со стороны американских экспертов. Можете ли Вы объяснить, почему эта идея продолжает продвигаться в американских СМИ? И тут я хочу услышать ваше мнение как представителя американского правительства.

- Да. Смотрите, у России нет никаких оснований, никаких законных оснований для вторжения и оккупацию территорий другого государства. Если не ошибаюсь, премьер-министр Эстонии — одного из ваших соседних государств, сказал очень четко и ясно: ответственность России здесь очень проста — они должны убраться. И мы, собственно говоря, тоже так считаем. Они просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в Россию.

Мы не поддерживаем ПОДОБНУЮ идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам России — это не путь к миру. Путь к миру — это устойчивое, прочное, справедливое решение, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины. И именно поэтому мы предоставляем Украине такое огромное количество военной техники, как я уже отмечал — на сумму более 45 миллиардов долларов с 24 февраля 2022 года. В целом, я бы не стал прислушиваться к горстке экспертов, которые делают заявления в СМИ от имени кого бы то ни было, кроме себя.

- Я хочу вас также попросить прокомментировать недавнее заявление президента Владимира Зеленского американским СМИ о том, что если Украина падет, россияне пойдут дальше к странам НАТО, и это значит, что американские солдаты так или иначе будут вовлечены в войну.