Посол США в НАТО: на данный момент основная цель Альянса – помочь Украине

"Хочу заверить страны Балтии – мы не видим неминуемости нападения России на страны Балтии. Однако Альянс готовится быстро отреагировать, если у России возникнут мысли войти на территорию НАТО. Мы стоим за вами, мы думаем о вашей безопасности и принимаем в Альянсе все больше мер в ответ на ваши вполне реальные опасения", - в четверг на пресс-конференции журналистам стран Балтии сказала Дж. Смит, добавив, что после начала войны в Украине Альянс уже предпринял много шагов для усиления своих оборонительных укреплений на восточном фланге НАТО.
"После начала войны в Украине мы предприняли ряд шагов по усилению наших укреплений на восточном фланге – перебросили больше войск, обеспечили, чтобы батальоны там были переформированы в бригады. Мы также организовали ряд учений и миссий, чтобы обеспечить, что войска США, Канады и Западной Европы готовы и способны действовать на восточном фланге", - сказала посол.
Дж. Смит также отметила, что в настоящее время основная цель Альянса – помочь Украине вытеснить российских солдат со своих территорий и тем самым сдержать Кремль от возможного конфликта с НАТО.
"На данный момент Альянс в основном сосредоточен на российской агрессии в Украине. Крайне важно, чтобы все члены НАТО продолжали совместно использовать экономические и человеческие ресурсы, чтобы мы вытеснили Россию из Украины. И обеспечить, чтобы у Путина не возникло мыслей пойти дальше Украины", - сказала Дж. Смит.