"Мы точно не планируем, постоянно поддерживаю связь с посольствами других стран, в первую очередь, европейский, с послами, точно таких планов ни у кого нет", - во вторник сказал он в интервью национальному радио LRT.
По словам дипломата, в понедельник российские СМИ пытались запустить "утку", что посольства иностранных государств эвакуируются из Киева.
"Это неправда", – заявил В. Сарапинас.
Он заявил, что ночь в Киеве была спокойной, однако атакам подверглись другие регионы Украины - Сумы, Запорожье.
"В Днепропетровской области после ракетных ударов горняки застряли под землей, сейчас идут спасательные работы", - рассказал посол.
Он также рассказал, что большинство школ и учреждений в Киеве работают дистанционно, введены некоторые ограничения на движение транспорта, снижено электроснабжение.
После взрыва на Крымском мосту Россия нанесла ракетные удары по многим украинским городам, в том числе и по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...
Андрей Зубов: наивным выглядит убеждение, что русский народ восстанет, нигде при тирании народ не восставал
"Очень наивным выглядит убеждение и Европы, и, в первую...
Посол Литвы в Украине: иностранные посольства не намерены покидать Киев
Посольства иностранных государств не намерены...
Работа, донаты на армию, красивое белье и ненависть к россиянам. Что делали украинцы 10 октября?
"Как 24 февраля, только больше не страшно". Один из самых...
Если водитель вовремя не пройдет медосмотр, его права будут признаны недействительными Правила пользования телефонами за рулем - запрещено
В Литве водительские удостоверения будут признаны...