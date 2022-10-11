Посол Литвы в Украине: иностранные посольства не намерены покидать Киев

"Мы точно не планируем, постоянно поддерживаю связь с посольствами других стран, в первую очередь, европейский, с послами, точно таких планов ни у кого нет", - во вторник сказал он в интервью национальному радио LRT.

По словам дипломата, в понедельник российские СМИ пытались запустить "утку", что посольства иностранных государств эвакуируются из Киева.

"Это неправда", – заявил В. Сарапинас.

Он заявил, что ночь в Киеве была спокойной, однако атакам подверглись другие регионы Украины - Сумы, Запорожье.

"В Днепропетровской области после ракетных ударов горняки застряли под землей, сейчас идут спасательные работы", - рассказал посол.

Он также рассказал, что большинство школ и учреждений в Киеве работают дистанционно, введены некоторые ограничения на движение транспорта, снижено электроснабжение.

После взрыва на Крымском мосту Россия нанесла ракетные удары по многим украинским городам, в том числе и по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью была энергетическая инфраструктура.