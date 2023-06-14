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Посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн уверяет, что систематические антисемитские заявления члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса являются выпадом не только против еврейского народа, но и против основополагающих ценностей Литвы.
Посол Израиля: заявление Жемайтайтиса – вопиющий пример отрицания Холокоста
© AFP / Scanpix

"Заявление Ремигиюса Жемайтайтиса — вопиющий пример отрицания Холокоста или умаления его последствий, что никоим образом несовместимо с честным взглядом на историю и напрямую связано с иными проявлениями антисемитизма", — говорится в комментарии посла агентству ELTA.

Х. Виттенберг-Сильверстейн обеспокоена тем, что последние заявления парламентария о том, что это якобы евреи устроили холокост литовцев, разжигают ненависть и раскалывают общество.

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Литовский депутат Жемайтайтис продолжает делать антисемитские заявления

"Индустриализированное истребление евреев в Европе — исключительная и беспрецедентная форма геноцида в мировой истории, повторение которого можно предотвратить только путем признания прошлого и извлечения из него уроков", — сказала посол.

"Подобные антисемитские заявления Жемайтайтиса не имеют ничего общего с правдой, они направлены лишь на то, чтобы возбуждать ненависть и раскалывать народ. Эти ненавистнические и, к сожалению, непрекращающиеся заявления являются не только выпадом против евреев как нации, но и против основополагающих ценностей Литвы", — отметила Х. Виттенберг-Сильверстейн.

Тем не менее дипломат подчеркнула, что в последние время Литва сделала ряд важных шагов в области памяти о Холокосте и просвещения, а также для укрепления отношений с Израилем. Поэтому, отметила она, страны не допустят, чтобы такие "радикальные голоса" как Р. Жемайтайтис вредили двусторонним отношениям между Израилем и Литвой.

"Мы не намерены позволять радикальным голосам наносить вред добрым отношениям и стремлению обеих стран к их углублению путем диалога, основанного на честном и смелом изучении болезненного прошлого литовских евреев во время Холокоста", — заявила она.

Член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.

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