Посол Баярунас намерен обжаловать заключение комиссии по служебной этике в суде

"Я добросовестно исполнял свои обязанности посла, никакой личной выгоды не искал и не получал. После ознакомления с подробным содержанием заключения ГКСЭ я рассмотрю пути защиты своей чести, в том числе обжалование этого заключения ГКСЭ в Региональном административном суде", – заявил Э. Баярунас в комментарии для агентства Elta.

"Я ознакомился с сегодняшним решением ГКСЭ. Приобретение билетов на спектакль Театра Его Величества в Лондоне "Призрак оперы" 6 мая 2023 года за счет представительских средств посольства и посещение оперы было реализацией моих полномочий и исполнением моих обязанностей посла. Такое осуществление полномочий и исполнение обязанностей соответствовало принципам дипломатической службы, дипломатического протокола и интересам общества, поэтому считаю, что не было, нет и не может быть оснований утверждать, что мое поведение не соответствует положениям пунктов 3, части 1 статьи 3 Закона о согласовании общественных и частных интересов" – пояснил Э. Баярунас, отметив, что ждет более подробного текста заключения.