Посол Баярунас будет работать в Департаменте стратегического управления и анализа МИД

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Отозванный с должности и замешанный в скандалах посол Эйтвидас Баярунас назначен советником Департамента стратегического управления и анализа Министерства иностранных дел (МИД).

Это подтвердила Elta пресс-секретарь министра Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.

"Эйтвидас Баярунас с 16 апреля 2024 года назначен на должность советника отдела Департамента стратегического управления и анализа Министерства иностранных дел", - сообщила П. Левицките в письменном комментарии.

15 апреля Э. Баярунас был отозван с должности посла в Великобритании.

Как сообщалось ранее, после того как осенью прошлого года в публичном пространстве появилась информация о возможном моббинге Э. Баярунаса, МИД и Офис президента разошлись во мнениях относительно того, сможет ли посол продолжать исполнять свои обязанности.

В результате сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол нарушил свои полномочия.

В октябре Г. Ландсбергис приостановил полномочия Э. Баярунаса. Со своей стороны, Офис президента неоднократно призывала Министерство иностранных дел провести независимое расследование обвинений в адрес Э. Баярунаса.

Вопрос о деятельности дипломата оказался в центре внимания и в январе этого года, когда Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) установила, что президент Гитанас Науседа и Э. Баярунас при посещении мюзикла "Призрак оперы" нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересах.

Комиссия установила, что посещение театра, оплаченное посольством, носило частный характер.

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