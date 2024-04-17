Посол Баярунас будет работать в Департаменте стратегического управления и анализа МИД

Это подтвердила Elta пресс-секретарь министра Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.

"Эйтвидас Баярунас с 16 апреля 2024 года назначен на должность советника отдела Департамента стратегического управления и анализа Министерства иностранных дел", - сообщила П. Левицките в письменном комментарии.

15 апреля Э. Баярунас был отозван с должности посла в Великобритании.

Как сообщалось ранее, после того как осенью прошлого года в публичном пространстве появилась информация о возможном моббинге Э. Баярунаса, МИД и Офис президента разошлись во мнениях относительно того, сможет ли посол продолжать исполнять свои обязанности.

В результате сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол нарушил свои полномочия.