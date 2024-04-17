Посол Баярунас будет работать в Департаменте стратегического управления и анализа МИД

Это подтвердила Elta пресс-секретарь министра Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.
"Эйтвидас Баярунас с 16 апреля 2024 года назначен на должность советника отдела Департамента стратегического управления и анализа Министерства иностранных дел", - сообщила П. Левицките в письменном комментарии.
15 апреля Э. Баярунас был отозван с должности посла в Великобритании.
Как сообщалось ранее, после того как осенью прошлого года в публичном пространстве появилась информация о возможном моббинге Э. Баярунаса, МИД и Офис президента разошлись во мнениях относительно того, сможет ли посол продолжать исполнять свои обязанности.
В результате сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол нарушил свои полномочия.
В октябре Г. Ландсбергис приостановил полномочия Э. Баярунаса. Со своей стороны, Офис президента неоднократно призывала Министерство иностранных дел провести независимое расследование обвинений в адрес Э. Баярунаса.
Вопрос о деятельности дипломата оказался в центре внимания и в январе этого года, когда Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) установила, что президент Гитанас Науседа и Э. Баярунас при посещении мюзикла "Призрак оперы" нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересах.
Комиссия установила, что посещение театра, оплаченное посольством, носило частный характер.